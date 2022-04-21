Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.

Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до світових лідерів із закликом допомогти з організацією гуманітарного коридору з Маріуполя.

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!", - написала вона в Telegram.

Віце-прем'єрка закликала світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на "Азовсталі".

"Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль", - наголосила вона.

Атака на "Азовсталь": що відомо

19 квітня представник так званої народної міліції "ДНР" Едуар Басурін в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24" заявив про початок штурму"Азовсталі".

"Частково штурмові групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вони вже почали свою роботу", - заявив Басурін.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко того ж дня повідомив, що окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

Пізніше бізнесмен і нардеп Сергій Тарута повідомив, що окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу Азовсталь, під завалами перебували близько 300 осіб, у тому числі діти. Радник мера міста Петро Андрющенко заявив, що район "Азовсталі" дійсно знаходиться під щільним бомбардуванням надважких бомб, проте люди там не ховаються.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що на заводі "Азовсталь" ховаються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів. Керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін підтвердив, що на території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, у тому числі жінки, діти.

У Росії також визнали, що в розбомбленій ними "Азовсталі" були цивільні.

За словами заступника командира полку "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю.

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