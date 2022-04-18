Маріуполю потрібна деблокада та евакуація населення, щоб врятувати життя людей.

У Маріуполі наразі знаходиться 100 тис. мешканців, ще 50 тис. цивільних осіб чекають на допомогу та евакуацію в селах на околицях міста.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він звернувся до всього цивілізованого суспільства з проханням об’єднатися заради допомоги в повній евакуації мирного цивільного населення з Маріуполя.

"Нажаль, я констатую, що на сьогодні в місті Маріуполь знаходиться більше 100 тис. населення. На околицях міста і в селищах чекають на евакуацію більше 50 тис. осіб. Примусово вивезено на територію Росії більше 40 тисяч. В бомбосховищах, в тому числі на "Азовсталь", ховаються від бомбардувань жінки, літні люди та діти. Вони всі потребують допомоги та евакуації", - акцентував Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, у Маріуполі на заводі "Азовсталь" переховуються від російських обстрілів близько тисячі місцевих жителів.

За інформацією українських захисників міста, у приміщеннях та підвалах заводу залишаються містяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими до фільтраційних таборів та РФ. Серед них – жінки, діти та люди похилого віку.

За даними мерії міста Маріуполь, наразі відомо про чотири фільтраційних табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в РФ. Зокрема, там перебувають понад 20 тисяч осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тисяч громадян.

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