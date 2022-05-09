Окупанти обстріляли колону людей, які намагалися виїхати з Мелітополя.
Люди пробули в дорозі більше ніж 12 годин й опинилися під ворожим вогнем, розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону.
"Ті, хто їхав вчора через Оріхів в Запоріжжя вчора провели в дорозі 12,4 години й потрапили під обстріл...", - поділився чиновник.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував мирних жителів у низці населених пунктів. Окупантам вдалося взяти під контроль низку міст, у тому числі й Мелітополь.
8 травня Іван Федоров повідомив, що супротивник третю добу поспіль не випускає з Мелітополя жителів, які хочуть евакуюватися.
Журналісти дізналися, що з міста вже виїхали понад 60% жителів - тобто близько 70 тис. осіб.
Раніше окупанти вже обстрілювали колони людей, які хотіли покинути Мелітополь.
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