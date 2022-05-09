Люди з Мелітополя їхали до Запоріжжя понад 12 годин, поділився мелітопольський міський голова.

Окупанти обстріляли колону людей, які намагалися виїхати з Мелітополя.

Люди пробули в дорозі більше ніж 12 годин й опинилися під ворожим вогнем, розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час національного телемарафону.

"Ті, хто їхав вчора через Оріхів в Запоріжжя вчора провели в дорозі 12,4 години й потрапили під обстріл...", - поділився чиновник.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував мирних жителів у низці населених пунктів. Окупантам вдалося взяти під контроль низку міст, у тому числі й Мелітополь.

8 травня Іван Федоров повідомив, що супротивник третю добу поспіль не випускає з Мелітополя жителів, які хочуть евакуюватися.

Журналісти дізналися, що з міста вже виїхали понад 60% жителів - тобто близько 70 тис. осіб.

Раніше окупанти вже обстрілювали колони людей, які хотіли покинути Мелітополь.

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