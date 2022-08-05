У місті пошкоджено багатоповерхівки.

Наразі відомо вже про 22 поранених внаслідок обстрілу російськими окупантами Миколаєва.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Вона зауважила, що в результаті сьогоднішнього обіднього обстрілу Корабельного району міста Миколаєва пошкоджені житлові будинки, у тому числі і багатоповерхівки.

"Наразі відомо вже про 20 поранених. Серед поранених – 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів перебував біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане внаслідок розриву касетних боєприпасів", - повідомила Замазєєва.

Голова облради додала, що підліток з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна і черевної порожнини у тяжкому стані був доставлений до реанімації обласної лікарні.

Пізніше Замазєєва уточнила, що кількість поранених збільшилася до 22.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, вдень окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Миколаєва.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблі та понад 10 поранених.

Нагадаємо, що сьогодні Миколаїв "закривають" на затяжну комендантську годину до 8 серпня.

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