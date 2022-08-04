Олександр Сєнкевич повідомив, що постраждали житлові будинки.

Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому", - повідомив він.

Сєнкевич наголосив, що наразі у місті знову лунає повітряна тривога і закликав всіх залишатись вдома.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Після того як ЗСУ відігнали окупантів подалі від Миколаєва, а окупанти зрозуміли, що їх план по захопленю міста провалився, вони постійно гатять по мирним жителям з різноманітної зброї.

Так, 2 серпня вночі російські окупанти обстріляли два райони Миколаєва. За попередіми даними, один з них обстріляли чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - вісьмома ракетами С-300.

Крім того, у небі над Миколаївською областю українські захисники збили чотири російські крилаті ракети типу Х. Пізніше у Командуванні Повітряних cил Збройних сил України повідомили, що по нашій країні з району півночі Каспійського моря було випущено вісім ракет. Росія застосовувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім ворожих ракет збили.

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