Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Російські найманці 5 разів порушували «тишу», обстрілюючи українських бійців, зокрема, зі снайперської гвинтівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

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Поблизу Кам’янки окупанти застосували автоматичний станковий і ручний протитанковий гранатомети. В районі Мар’їнки діяв снайпер.

«Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено», – кажуть у штабі.

У районі Шумів російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Бійці збили безпілотник засобами радіоелектронної боротьби.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

З початку 14 листопада порушень не фіксували.

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Автор: УНІАН