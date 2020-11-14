Російські найманці 5 разів порушували «тишу», обстрілюючи українських бійців, зокрема, зі снайперської гвинтівки.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.
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Поблизу Кам’янки окупанти застосували автоматичний станковий і ручний протитанковий гранатомети. В районі Мар’їнки діяв снайпер.
«Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено», – кажуть у штабі.
У районі Шумів російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Бійці збили безпілотник засобами радіоелектронної боротьби.
Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.
З початку 14 листопада порушень не фіксували.
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