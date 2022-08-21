Через супротивників в Авдіїці загинула одна особа.

Упродовж суботи, 20 серпня, російські окупанти в Донецькій області вбили 4 цивільних.

Двох осіб супротивники вбили в Георгіївці, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив він.

Чиновник додав, що точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі зараз неможливо встановити.

Нагадаємо, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру, зокрема, у Донецькій області. На частині Донбасу йдуть запеклі бої.

Упродовж 19 серпня російські загарбники вбили 7 мирних жителів Донецької області, а ще 13 осіб були поранені.

29 липня Кабінетом міністрів було створено Штаб з евакуації жителів цього регіону. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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