За минулу добу російські військові вбили 7 мирних жителів Донецької області.

За минулу добу російські військові вбили 7 мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, Росія пішла в масований наступ на Донбасі на кількох напрямках, тривають бойові дії. Зокрема, авіація противника діяла поблизу Мар’їнки, на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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