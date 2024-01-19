Місцева влада стверджує, що масштабна пожежа почалася після атаки якогось безпілотника.

Після збиття українського безпілотника загорілася нафтобаза у Клинцях Брянської області РФ.

"При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази", - повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Як повідомило міноборони РФ над Брянською областю рано вранці був збитий український БПЛА літакового типу.

Наразі про постраждалих нічого не відомо. На місці пожежі працюють рятувальники.

У російських пабліках оприлюднили відео з Клинців, на якому видно величезний стовп чорного диму. Канал "Обережно, новини" пише, що масштабну пожежу на нафтобазі зняли пасажири поїзда, який прибув до міста. За їх словами, територію в цьому районі частково перекрили.

Крім того, за даними росЗМІ, безпілотник ЗСУ атакував Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Ціллю був цех № 3, де змішують продукцію. Сталося це вночі 18 січня. Дрон літакового типу впав поруч з будівлею на проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватися.

Атака на об'єкти в РФ

У ніч на 18 січня ГУР атакував дронами нафтобазу в російській Ленінградській області. Це була спецоперація, в ході якої російський об'єкт атакували дрони українського виробництва.

Україна здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які можуть літати на великі відстані.

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