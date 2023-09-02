Атаками біля Куп'янська РФ прагне розділити українські сили, та сама може потрапити в пастку, зазначають у розвідці.

Росія, вливаючи свої ресурси у атаки навколо Куп’янська, доки тривають бої на Оріхівському напрямку, ризикує розділити власні сили. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що українські сили продовжують наступальні дії на Оріхівському напрямку на півдні України, а підрозділи вийшли на першу російську головну лінію оборони. При цьому російські війська, які переважно складаються з підрозділів 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, прагнуть зупинити український контрнаступ, продовжуючи власний наступ на північному напрямку навколо Куп’янська. Російські війська, ймовірно намагаються змусити Україну розділити свої сили між Оріховом і Куп’янськом, зазначають у британській розвідці.

"З огляду на те, що Росія досягла скромних здобутків поблизу Куп’янська з початку українського контрнаступу в червні, вона, швидше за все, прагне заробити на цьому, продовжуючи накопичувати ресурси на осі. Однак Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - зазначають у розвідці.

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Ситуація на фронті

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія перекидає свої новосформовані та малонавчені дивізії на схід України, щоб звільнити резерви, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, і передислокувати їх для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Водночас, як повідомили в Офісі президента, Сили оборони у Запорізькій області мають серйозні досягнення - проникли всередину першого оборонного ешелону російських загарбників, там йдуть бої.

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