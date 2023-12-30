Найгарячіше на Авдіївському напрямку та на Лівобережжі Дніпра.

На фронті за минулу добу відбулось 49 бойових зіткнень, обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів", - йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області.

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"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене положення… На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 - біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться у звіті Генштабу.

Також на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 7 безуспішних атак.

На Шахтарському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника біля Приютного Запорізької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника східніше населеного пункту Копані Запорізької області.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат", - зазначають у Генштабі.

Прогнози по ситуації на фронті

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував дії РФ та ЗСУ у 2024 році.

Він, зокрема, вважає, що до весни на лінії фронту російські окупанти особливо зосередяться в атаках на сході України і до цього "додасться південь", але значного прориву в окупантів не буде.

Також він зазначив, що інтригою на майбутнє залишається плацдарм ЗСУ в Кринках на лівобережжі Херсонщини.

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