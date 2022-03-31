Водночас голова ОВА видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня.

В Енергодарі, Бердянську та Мелітополі російські окупанти намагаються примушувати освітян розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"На атомній електростанції - без змін. Наші працівники працюють, забезпечують її безпеку. Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Бердянську та Мелітополі. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня. А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання", - розповів Старух.

За його словами, у населення реакція на такі дії окупантів одна - посилають вслід за "русскім кораблем".

Як писав УНІАН, російські загарбницькі війська створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. Їх мета – встановити контроль над захопленими територіями.

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

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