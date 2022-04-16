У Гуляйполі окупанти застосували "Гради" і фосфорні бомби.

У Запорізькій області в Пологах внаслідок обстрілу російськими загарбниками постраждала 12-річна дитина, а в Гуляйполі окупанти застосували "Гради" і фосфорні бомби.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Зокрема, як заявив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, сьогодні вночі рашистами були обстріляні мирні житлові квартал у місті Пологи. "Серед постраждалих - 12-річна дитина, яку терміново прооперували", - повідомили у ОВА.

"Дуже інтенсивні обстріли відбувалися й по місту Гуляйполе, по якому гатили більше 5 годин із різнокаліберної зброї, у тому числі і з "Градів". Точилися бої у передмісті Оріхова. Наразі уточнюються втрати серед населення та інфраструктури. Наші війська дають відсіч", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Гуляйпільської міської громади Сергія Ярмака, щоденно йдуть обстріли у місті Гуляйполе та на території громади. "Цієї ночі велись обстріли "Градами" та фосфорними бомбами. Понівечені житлові будинки, об'єкти соціальної сфери. На жаль, війна йде не з військовими, а з мирним населенням", - наголосив він.

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