15 людей звернулися до психологів.

Вночі у неділю, 10 серпня, у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаційного удару.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій Запоріжжя, операцію завершили о 22:00, однак відновлювальні роботи комунальних служб ще тривають:

"Внаслідок події постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам".

Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Як повідомляв УНІАН, ввечері у Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили про обстріли автовокзалу та клініки Запорізького медичного університету.

Відео дня

Очільник ОВА Іван Федоров заявив, що російська загарбницька армія застосувала керовані авіаційні бомби. Прибулим рятувальникам довелося діставати людей з-під завалів за допомогою спецтехніки. Також повідомлялося про пошкодження семи багатоквартирних будинків.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично використовує авіаційні удари для руйнування інфраструктури та житлових районів українських міст. Одним із засобів такої атаки є керовані авіабомби.

Вас також можуть зацікавити новини: