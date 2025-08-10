Десятки людей отримали поранення.

Російська авіація завдала бомбового удару по місту Запоріжжя, влучили в будівлю автовокзалу і клініку медуніверситету. Десятки людей отримали поранення, повідомив у своєму Телеграм голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами ворог завдав два удари керованими авіабомбами: один прийшовся по будівлі автовокзалу, другий – по університетській клініці Запорізького медичного університету. Щоб визволити людей з-під завалів, довелося задіяти спеціальну рятувальну техніку.

Станом на 20 годину було відомо про 19 поранених.

Відео дня

Окрім будівлі автовокзалу і клініки, також пошкодження отримали сім багатоквартирних будинків. У будівлях вибиті вікна та понівечені дахи.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні дрони Головного управління розвідки вперше атакували Ухтинський нафтопереробний завод, розташований за 2 тисячі кілометрів від кордонів України. Це перша атака дронів на території Республіки Комі від початку війни.

Також ми розповідали, як саме російським диверсійно-розвідувальним групам вдалося просочитися у Покровськ в липні. Як з'ясувалося, 80% диверсантів перебили ще на шляху до міста.

Вас також можуть зацікавити новини: