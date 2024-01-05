Можливу атаку на Харків та область спрогнозували журналісти The Telegraph, військові підтверджують "певне накопичення сил" країною-агресором.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР) та Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) відреагували на інформацію про ймовірний новий наступ російських окупантів на місто і прилеглі населенні пункти. Відповідний матеріал оприлюднило видання The Telegraph, нагадує РБК-Україна.

Так, представник ГУР Андрій Черняк не підтвердив ЗМІ цю інформацію, при цьому зазначив, що певне накопичення сил агресор таки здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Купʼянському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", - підкреслив Черняк.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на різних напрямках фронту в області не фіксують скупчення російських військ.

"Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону - ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій", - наголосив Синєгубов.

За його словами, об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку немає, "однак ця ситуація може змінитися щохвилини", адже країна-терорист не відмовилася від планів щодо подальшої окупації територій Харківської області.

Ймовірний новий наступ РФ на Харківщину: що передувало

Напередодні видання The Telegraph оприлюднило матеріал, у якому стверджує, що Україну чекає поновлення наступу РФ під Харковом. ЗМІ навіть озвучило можливі дати атак - 7 та 15 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: