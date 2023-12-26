Він наразі не уточнив, який саме боєкомплект міг бути на кораблі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що удар по ворожому кораблю у Феодосії, - це "колосальна робота". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи були "Шахеди" на знищеному у Феодосії кораблі.

Речник нагадав, що удару по кораблю було завдано пілотами тактичної авіації Повітряних сил.

"Спланована операція і Збройними силами, і іншими силовими структурами. Ви зараз показуєте дійсно приголомшуючі кадри, що знищено корабель, імовірно, з боєкомплектом. Потужним боєкомплектом. Тому, власне, хто, може, володіє інформацією, який саме він був, і, може, оголосять уже пізніше", - зазначив речник.

Ігнат зауважив, що зроблено було "колосальну" роботу. "Великий десантний корабель знищено. І він поповнив той флот, який очолює зараз крейсер "Москва", - додав він.

Знищення російського корабля "Новочеркаськ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 02:30 сьогодні, 26 грудня, тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що така потужна детонація на кораблі була спричинена не просто пальним. Вона зазначила, що вибух там був потужний, детонація – довготривала, а пожежа - масштабна.

Так, за словами Гуменюк, "така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля".

"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об’єкти, як транспортування важливих вантажів, - те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом. Пам’ятаємо, що у них є складнощі з використання і славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований", - сказала вона.

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