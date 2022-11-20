Міністр оборони Нової Зеландії, який прибув до України, високо оцінив волю та сміливість українського народу.

Нова Зеландія допомагатиме Україні в питаннях підготовки наших захисників та в розмінуванні територій України, де відбувалися бойові дії. У повідомленні прес-служби Міноборони зазначається, що вперше в історії міністр оборони Нової Зеландії прибув до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков та представник оборонного відомства Нової Зеландії Піні Хенаре говорили про розвиток двостороннього співробітництва в оборонній сфері та реалізацію спільних проектів щодо посилення спроможностей Сил оборони України.

Резніков зазначив, що Україна вибудовує низку проектів підтримки на середньо- та довгострокову перспективу.

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"В рамках зустрічі сторони обговорили подальші кроки розвитку двостороннього співробітництва. Порушили важливі питання підготовки наших захисників та допомогу Нової Зеландії в розмінуванні територій України, де відбувалися бойові дії. Сили оборони України переможуть ворога за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу", - сказано в повідомленні.

Міністр оборони Нової Зеландії наголосив, що головним є якнайшвидше досягнення справедливого миру, побудованого на принципах міжнародного права і поваги до суверенітету України. Хенаре і члени делегації Нової Зеландії "дуже високо оцінили волю та сміливість українського народу та окремо наших захисників і захисниць, та зазначили також, що ми їх надихаємо".

Хенаре зазначив, що почув про необхідні потреби для українських воїнів, які героїчно захищають свою землю.

"Будемо і надалі вирішувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію і віримо у вашу перемогу", - цитує гостя Міноборони.

Позиція Нової Зеландії по війні в Україні - що відомо

Влада Нової Зеландії виступила проти загарбницької війни Росії в Україні. Веллінгтон передавав ЗСУ бронежилети, шоломи та інші засоби захисту для військових. Крім того, інструктори Нової Зеландії залучалася до тренувань українських бійців у Великобританії.

Також країна ввела цілу низку санкцій проти російских чиновників, політиків та колаборантів, в тому числі президента РФ Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова та глави Міноборони Сергія Шойгу. Веллінгтон ввів торговельні санкції та вжив заходів щодо проти оборонних підприємств РФ.

11 жовтня Нова Зеландія ввела обмеження проти 51 бізнесмена та 24 чиновників, пов'язаних з тимчасово окупованими територіями України.

31 жовтня під санкції Нової Зеландії потрапили 14 фізичних та 7 юридичних осіб з Російської Федерації, зокрема, військовослужбовці, оборонні організації та керівники, російські канали дезінформації.

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