Повідомляється, що він входить у топ-5 найбільших за обсягом виробництва НПЗ Росії.

У Нижегородській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів почалася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі.

Як повідомляють російські ЗМІ, під ударом дронів опинився НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово. Мережу заполонили відео, на яких можна побачити, що вогонь охопив величезну площу. Місцева влада не коментувала атаку.

Тим часом губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про масовану атаку дронів на "цивільній об'єкти". За його словами, російська протиповітряна оборона збила один з БПЛА нібито "під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики".

Відео дня

А у Тверській області заявили про наліт БПЛА на Торопецький район. За даними ЗМІ, там розташовані нафтобаза "Тверьнефтепродукт" та російський збройовий арсенал.

Атаки на НПЗ

Як відомо, українська армія систематично завдає ударів по нафтопереробних об'єктах РФ, які забезпечують потреби окупаційної армії в Україні. Зазвичай атаковані НПЗ та нафтобази палають декілька днів, оскільки такі пожежі дуже важко ліквідувати.

Нещодавно повідомлялося, що загарбникам довелося зупинити роботу Рязанського нафтопереробного заводу після повторної атаки БПЛА.

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