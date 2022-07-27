Він зауважив, що міст через Дніпро зруйновано, але удари здійснили не окупанти й "не по тому мосту".

Терорист та колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що Збройні сили України зруйнували Антонівський міст. Реакція бойовика вийшла несподівано іронічною.

Про це він написав у російській соцмережі "ВКонтакте".

"Ну, нарешті! Виведено з ладу перший автомобільний міст через Дніпро... Щоправда, поки що у Херсоні, і не нашими (російськими - УНІАН) військами", - написав він.

Також терорист заявив, що частина українських військ переправилася через ріку Інгулець та захопила село Андріївка (Бериславський напрямок).

"Здається, знову "Гіркін накаркав" (тільки вчора писав про небезпеку на цій ділянці). Поки мені незрозуміло - почався наступ ЗСУ, або поки що лише приватна тактична атака", - додав він.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

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