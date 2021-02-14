Терористи шукають "українських шпигунів".

Бойовики угруповання "ДНР" в січні 2021 року незаконно затримали щонайменше чотирьох людей для поповнення так званого "обмінного фонду".

Про це заявив співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський в ефірі "Громадського радіо".

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"Але ми не отримали дозволи від родичів на розголошення їхні імен. Думаю, коли їх "засудять", родичі дадуть нам таке право і ми розкажемо про них", - повідомив він.

За його словами, ФСБ РФ має певний план для "МГБ ЛДНР", аби вони регулярно виявляли "шпигунів України".

Обмін полоненими на Донбасі: деталі

16 січня низка російських ЗМІ поширила новину, що окупанти на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Медведчука.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва "ЛДНР" як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас у МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

22 січня Кравчук заявив, що приватна PR-акція Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.

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Автор: Юрій Годован