Також вони кажуть, що ППО збила зенітну ракету С-200.

Увечері у вівторок, 19 березня, Курська і Бєлгородська області опинилися під обстрілом. Місцеві жителі публікують відео, на яких чути вибухи.

Після 21:10 місцеві губеранатори повідомили про ракетну небезпеку в регіонах. Росіян закликали не підходити до вікон і сховатися в приміщеннях із суцільними стінами. Незабаром у мережі повідомили про гучні вибухи, з'явилися відповідні відео

Губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що в небі над областю працює протиповітряна оборона. Уже незабаром він повідомив про тимчасові перебої з електропостачанням у Курську.

У російському Міністерстві оборони заявили, що Україна била з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" і тактичного ракетного комплексу "Точка-У", вони нібито знищили 10 реактивних снарядів і одну ракету над територією Бєлгородської області.

Пізніше окупанти відзвітували про збиття зенітної ракети С-200, переобладнаної для ураження наземних цілей, а також ракети зенітного ракетного комплексу "Patriot" над Бєлгородщиною.

Операція повстанців на території Росіїї:

Нагадаємо, ще 12 березня Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" оголосили про початок обмеженої спеціальної операції на території Росії.

Вони закликали жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватися із зони бойових дій. Російська влада вирішила відселити жителів прикордонних сіл Бєлгородщини, а також евакуювати дітей тільки після закінчення виборів.

За даними місцевих пабліків, до кінця березня школи в Бєлгороді відправили на канікули.

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