Відомості про жертв та постраждалих у результаті ворожого обстрілу уточнюють, зазначили у ДСНС.

Російські окупанти у суботу вдень, 16 липня, обстріляли місто Покровськ Донецької області, супротивники влучили у колишній Палац культури, загорілися дві вантажівки.

У результаті ворожої атаки були пошкоджені 16 приватних житлових будинків, йдеться на сторінці у Facebook Головного управління ДСНС України в регіоні.

За його даними, станом на 16:00 автомобілі загасили. Відомості щодо постраждалих та загиблих у результаті ворожого обстріл уточнюють.

"…Від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ 24 лютого без оголошення війни вторглися на територію України. Окупанти обстрілювали низку населених пунктів, зокрема, під удар не раз потрапляв Покровськ.

17 березня стало відомо, що вороги поцілили у місто балістичними ракетами "Іскандер-М", й уламки впали на магазин.

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