У ніч з 16 на 17 березня окупанти обстріляли житлові масиви Покровська Донецької області.

У Донецькій області армія РФ застосувала балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М", оснащені обманками, здатними обходити радари протиповітряної оборони. Осколки ракети впали на місцевий магазин в місті Покровську і пошкодили будівлю. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомило Покровське районне управління поліції.

"Близько півночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що окупаційні війська РФ застосували балістичні ракети малої дальності "Іскандер-М", оснащені обманками, здатними обходити радари протиповітряної оборони. Є постраждалі. Точні дані встановлюються. На місці працюють ДСНС. Рятувальники перевіряють територію на наявність небезпечних предметів", - написали представники правоохоронних органів.

На цей час за даним фактом відкрили справу за ч.2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, російські окупанти не дають вивезти з Маріуполя жінок і дітей. Бомбосховища на комбінатах Азовсталь і ММК Ілліча були відкриті з перших днів війни.

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