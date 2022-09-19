На місці обстрілів працюють відповідні профільні служби, зазначив очільник Запорізької ОВА.

Зранку ворог здійснив ще один ракетний удар по Запоріжжю та обстріляв село біля обласного центру, одна людина постраждала.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"За попередньою інформацією, одна ракета попала в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

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Він зазначає, що також окупанти здійснили обстріл неподалік обласного центру - поцілили в одне з сіл Запорізького району.

"Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби", - написав чиновник.

Раніше Олександр Старух повідомляв, що ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури", - повідоммив він.

Інформація щодо постраждалих з’ясовувалася.

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