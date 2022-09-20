Супротивники всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами, зазначили у Дніпропетровській ОВА.

Російські загарбники випустили понад 100 снарядів по населених пунктах Нікопольського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами… Накрили "Градами" та важкою артилерією три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську", - заявив голова ОВА.

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"Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів", - заявив Резніченко.

Зокрема, за попередніми даними, люди не постраждали.

"Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз обстрілювали громади Дніпропетровської області, є руйнування, жертви та постраждалі.

19 вересня стало відомо, що супротивники знову обстріляли регіон, у Нікополі та на його околицях ворожі "прильоти" понівечили водогін та лінію електропередач, також пошкоджено до 10 будинків.

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