У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин.

Окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі та на його околицях ворожі "прильоти" понівечили водогін та лінію електропередач, також постраждали до 10 будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Знову під ворожим прицілом Нікопольський район… Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів… Попередньо, люди не постраждали", - повідомив він.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації зазначає, що у Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.

"У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють", - написав Резніченко та додав, що у решті районів "вночі кричали сирени", проте обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Генштаб ЗСУ повідомив, скількох зеків Росія з Тамбова направила на війну в Україну.

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