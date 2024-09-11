Вибух пролунав у Кам’янському районі.

Російські війська атакували сьогодні Дніпропетровщину, відомо про одного загиблого та постраждалих. Про це заявив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кам’янський район…Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих", - поінформував він, не вказавши кількість потерпілих.

Про вибух у Кам’янському районі Лисак повідомив об 11:30.

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"Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", - зазначив посадовець.

Згодом Лисак уточнив, що наразі відомо про потерпілого з опіками.

"Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній", - зазначив начальник ОВА.

Загиблим виявився 38-річний чоловік.

Останні обстріли Дніпропетровщини

6 вересня російські війська вдарили по місту Павлоград на Дніпропетровщині п’ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23.

Унаслідок ракетного удару було пошкоджено, зокрема, понад 30 багатоповерхівок, 27 магазинів та дитячий садочок. Загинула одна людина, понад 80 – постраждали, серед них – діти.

4 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожа ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури, який розташований у центрі міста. Вибуховою хвилею пошкоджені понад 10 багатоповерхових будинків. Постраждали п’ятеро людей.

2 вересня окупанти вдарили по Дніпру. Унаслідок удару пошкоджене підприємство, чимало автівок, постраждали шість осіб, загинув 51-річний чоловік.

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