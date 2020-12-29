За добу зафіксовано 13 ворожих обстрілів

В районі проведення Операції об'єднаних сил за добу 28 грудня зафіксовано 13 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Ворог відкривав вогонь в районі Водяного з мінометів та гранатометів, а для його коригування застосував безпілотник, який було зупинено засобами РЕБ. Поблизу Південного бойовики також застосували міномет, однак меншого калібру. Там також зафіксовано обстріли з великокаліберних кулеметів.

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Вогневу активність терористів було помічено в районі Мар'їнки та Авдіївки, де вони застосували гранатомети. А біля Світлодарська та Новоолександрівки ворог стріляв з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відповідно.

"Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

У вівторок, 29 грудня, на Донбасі спостерігається тиша.

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Автор: Юрій Годован