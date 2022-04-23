Серед убитих – тримісячна дитина.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Одеси крилатими ракетами вже відомо про п'ятьох загиблих і 18 поранених українців.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що йдеться лише про тих, кого вже знайшли. Єрмак не виключає, що кількість жертв зростатиме.

"Серед убитих – тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - написав він.

Ракетний обстріл Одеси

Сьогодні по місту було завдано ракетних ударів, є потрапляння в інфраструктурні об'єкти та житловий сектор. Відомо, що росіяни в проміжку з 14 до 15 години випустили кілька крилатих ракет. Вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет", - йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначимо, напередодні в Росії заявили про нові плани - російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також "впливу на життєво важливі об’єкти української економіки".​

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