Також бійці показали покинуту росіянами військову техніку.

Українські захисники показали поточну ситуацію у Лимані, де, за словами самих рашистських блогерів, відбулось "оперативне оточення" ЗС РФ.

Ролик з передової публікує Радіо Свободи.

На відзнятих бійцями кадрах українські сили просуваються лісосмугами, а на тлі лунає запис з закликом до ворога здаватися в полон.

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"Військовослужбовці ЗС РФ, Сили оборони України захопили Лиман, подальший опір не має сенсу - ви оточені... Пам'ятайте, своїй владі ви не потрібні, для них ви - "гарматне м'ясо", ви потрібні своїм рідним вдома", - каже жіночий голос на записі.

Російським військам порадили вийти на найближчу дорогу або населений пункт, скласти зброю та дочекатися представників Збройних сил України з піднятими руками і здатися в полон.

Також бійці показали покинуту росіянами військову техніку.

Лиманський "котел" - що відомо

Ще кілька днів тому західні аналітики заявляли, що ЗСУ, схоже, мають намір оточити російські сили у Лимані Донецької області. Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

Бійці взяли всі шляхи під вогневий контроль, тому у росіян мало шансів повторити масовий відхід з позицій, як це було у Харківській області.

Напередодні ЗСУ практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман. За підрахунками Інституту вивчення війни, бійці можуть відвоювати населений пункт у найближчі 72 години.

Російські пропагандисти у своїх соцмережах підтверджують, що їхнє угрупування "в оперативному оточенні" та що загарбники ведуть "кругову оборону".

У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

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