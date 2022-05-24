При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву.

На Миколаївщині було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"В ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву", - наголошується у повідомленні.

Підкреслюється, що серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку.

Нагадаємо, окупанти "гатять" по Миколаївщині "Смерчами" та влаштовують провокації на Херсонщині.

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