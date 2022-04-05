Ігор Колихаєв зазначив, що військові РФ ходять по домівках місцевих активістів та військових.

Російським військовим "злили" всю інформацію про активістів та військових в Херсоні. Окупанти вриваються в будинки та грабують їх.

Про це розповів мер тимчасово окупованого росіянами Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді".

"Інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська улюбленої собачки. Те ж саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть та чим володіють", - розповів міський голова.

При цьому він вказав, що військові РФ ходять по домівках активістів та військових й просто грабують.

"Зараз повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" по Атовцях. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити у своїй серверні диски", - підсумував Колихаєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в незалежну Україну. Російські війська бомбили як військові об'єкти, так і житлову інфраструктуру, в результаті чого загинули сотні українців.

Попри запеклий опір, російські військові тимчасово окупували деякі населені пункти України, в тому числі й Херсон. Жителі міста не погодилися жити під російською окупацією, тому стали виходити на протести.

При цьому в Генштабі заявили, що ФСБ Росії планує сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційні органи влади, які складатимуться із співробітників силових структур РФ.

У місті вже закінчуються продукти, виникають проблеми з ліками та пальним.

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