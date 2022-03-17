Полонений росіянин намагався переконати, що "їхав на навчання", але потім розповів правду.

Українські захисники взяли в полон чергового окупанта. Росіянин зізнався, що розумів, куди та для чого його відправляють.

Відео затримання з'явилося у мережі.

На відео окупант зазначає, що приїхав із Санкт-Петербурга. Спочатку росіянин намагався дотримуватися традиційної версії про те, що "їхав на навчання", але згодом зізнався, що розумів, куди та для чого їде.

Український захисник: Ти якого х*я на нашу землю, п*дар, прийшов?

Окупант: Мене просто відправили.

Український захисник: Мені пох*у. Навчання твої "не катять" тут, зрозумів, гнидо? Ти - контрактник. Ти - не строковик. Ти знав, куди йдеш. Правильно?

Окупант: (схвально киває).

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