Станом на 7:00, 12 червня, штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти протягом 11 червня 9 разів порушили режим припинення вогню. Один боєць отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Водяного (біля Донецька) та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру. Неподалік Водяного (на Приазов’ї) противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Читайте такожРФ може вдарити по Україні одночасно з півдня і півночі - військовий експертУ напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки проти українських військових відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7:00, 12 червня, штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню – поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

«Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм», – йдеться у зведенні.

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Автор: Яна Ставська