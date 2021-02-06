Крім того, російсько-окупаційні війська не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 громадян.

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно, «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що другий тиждень поспіль відстежується збільшення пасажиропотоку в контрольному пункті «Станиця Луганська». Із завершенням локдауну кількість пропущених громадян зросла удвічі.

Так, протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 осіб, на контрольовану територію – 4 418 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 107 громадян та 17 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 осіб та 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

«Крім того, російсько-окупаційні війська не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію», - наголосили в ДПСУ.

Також прикордонники виявили чотирьох громадян, які слідували на контрольовану територію за частково підробленими документами.

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Автор: Тамара Отовська