Вже було чути близько 10 потужних вибухів.

В ніч на понеділок, 18 липня, російські окупанти вдалися до чергового масованого обстрілу Миколаєва.

Про це в Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

О 03:06 в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Вже за кілька хвилин мер сповістив: "Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10".

Сєнкевич наголосив, що повітряна тривога триває. Він закликав мешканців міста не ігнорувати правила безпеки.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі у Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів.

Внаслідок ракетного обстрілу окупантів на двох підприємствах виникла пожежа.

В Оперативному командуванні "Південо" сповістили, що для обстрілу Миколаєва російські окупанти почали використовувати ЗРК С-300. Ця зброя насамперед призначена для збиття повітряних цілей. У зв'язку з цим нещодавні обстріли завдають місту значних руйнувань.

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