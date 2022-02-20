В "ДНР" поставили завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Пропагандисти російсько-окупаційних військ готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомляє прес-група оперативно-тактичного угрупування "Схід", про це стало відомо сьогодні.

За даними розвідки, головний спеціаліст "міністерства інформації" так званої "ДНР" Олександр Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли говорили, що вони нібито чули звуки безпілотника. Тобто, щоб звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на будинки цивільного населення за допомогою БПЛА.

"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправдання власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові поставні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ОТУ "Схід" офіційно заявили, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів.

"Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню наші захисники вогонь не відкривають!" - додали в прес-групі.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. Внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка дістали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію. За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

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