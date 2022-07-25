Ймовірно, росіяни планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Російські окупанти мають намір закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська, нагадують експерти.

У неділю, 24 липня, загарбники здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, а також обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Як повідомляв УНІАН, успішні удари HIMARS по російських складах та командних пунктах окупантів посіяв страх. В інформаційному просторі РФ стали боятися провалу у війні проти України.

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