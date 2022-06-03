Російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості, взагалі не рахує людей.

Російські окупанти ховаються за спинами так званих мобілізованих жителів окупованих територій Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, ввечері, 2 червня.

"Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку. Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч – Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії. Російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих мобілізованих. Що довше триває війна, то більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що тривають абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської.

"Були завдані удари по Миколаєву, по Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, російські командири відправляють на передову резервістів під виглядом "добровольців". В якості "гарматного м'яса" використовують так само жителів ОРДЛО.