Росія на сьогодні мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, увечері, 2 червня.
"Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент, а особливо публічні дискусії й заклики, мають бути залучені на повну", – заявив президент.
Він наголосив, що Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакета.
"Якщо відверто, це дається дуже складно. Оскільки сенс цього санкційного пакета – передусім у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми. Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для російської держави", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня лідери Європейського союзу загалом погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Тим часом, 1 червня, народні депутати України проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.
Угорщина заблокувала затвердження шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наполягаючи на виключенні глави Російської православної церкви патріарха Кирила зі списку підсанкційних осіб.