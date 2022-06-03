За його словами, наразі кожен інструмент, а особливо публічні дискусії й заклики, мають бути залучені на повну.

Росія на сьогодні мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, увечері, 2 червня.

"Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент, а особливо публічні дискусії й заклики, мають бути залучені на повну", – заявив президент.

Він наголосив, що Європейський Союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакета.

"Якщо відверто, це дається дуже складно. Оскільки сенс цього санкційного пакета – передусім у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу й легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми. Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно. Вона довго насолоджувалася потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для російської держави", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня лідери Європейського союзу загалом погодили шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Тим часом, 1 червня, народні депутати України проголосували за звернення до РНБО про введення санкцій проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила і ще семи представників цієї церкви.

Угорщина заблокувала затвердження шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наполягаючи на виключенні глави Російської православної церкви патріарха Кирила зі списку підсанкційних осіб.

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