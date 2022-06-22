Наразі відомо про застосування катувань до викрадених.

Мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про катастрофічні масштаби викрадення окупантами містян та працівників ЗАЕС.

Як повідомляє Telegram-канал "Енергоатома", про це Орлов сказав під час зустрічі з президентом ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та очільниками міст-супутників атомних електростанцій та директорами АЕС.

Орлов підкреслив, що це одна з найголовніших проблем міста сьогодні, окрім існуючих гуманітарних та соціальних.

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", – розповів він та наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС – Енергодар.

Також на ЗАЕС перебувають представники "Росатома".

Нещодавно окупанти повідомили керівників підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатома".

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