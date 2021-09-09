Також на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

Протягом доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях українських захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. А в районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка. Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі у вівторок, 7 вересня, було поранено українського військовослужбовця. Вогнепальне поранення боєць дістав внаслідок ворожого вогню. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики скинули з дрона на прифронтове місто Зайцеве дві саморобні бомби. Одна з них – розірвалася на дорозі біля будинку пенсіонерів, другу знищили українські військові.

За словами саперів, бомби були нашпиговані тротилом і свинцевими кульками.

Автор: Ірина Погоріла