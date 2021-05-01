Від початку поточної доби, 1 травня, на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних збройних формувань, один український воїн отримав поранення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.
Читайте такожОкупанти використовують важливі об’єкти інфраструктури для вогневих провокацій – СЦККОкупанти обстрілювали українські позиції неподалік населених пунктів Піски та Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.
Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
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