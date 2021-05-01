Бойовики вели вогонь, зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби, 1 травня, на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних збройних формувань, один український воїн отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте такожОкупанти використовують важливі об’єкти інфраструктури для вогневих провокацій – СЦККОкупанти обстрілювали українські позиції неподалік населених пунктів Піски та Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська