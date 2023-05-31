Українські війська за добу відбили 16 ворожих атак.

Протягом доби російські окупанти знову намагалися наступати на кількох напрямках, але зазнали невдачі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил у Facebook. Зазначається, що протягом доби підрозділи Сили оборони України відбили 16 ворожих атак.

"На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області", - розповіли у Генштабі.

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На Лиманському напрямку протягом доби окупанти також вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, а на Бахмутському - в напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора.

Водночас на Авдіївському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додали у Генштабі, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Війна в Україні: новини

Увечері 30 травня у Генштабі заявляли, що окупанти намагалися наступати на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також атакували українських воїнів на Мар’їнському напрямку, але успіху не мали.

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