Зараз немає жодних зелених коридорів для евакуації із міста.

Російські загарбники не випускають людей з окупованого Ізюма у Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої, і російські окупанти, не маючи там успіхів, починають вчиняти провокації, не випускаючи цивільних людей із окупованого міста. Окупанти тримають людей в заручниках, прикриваються ними як живим щитом", - повідомив Стрельник.

За його словами, зараз немає жодних зелених коридорів для евакуації із міста. Влада разом із волонтерами робить все, аби допомогти людям вибратись із міста, але виїхати вдається тільки одиницям.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що розвідка дізналася, що окупанти змушують робити українських лікарів.

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