Як уточнив мер міста Ігор Терехов, у Новобаварському районі удар припав на приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівка поруч із ними.

Російські окупанти знову обстріляли Харків. Під удар потрапили два райони міста.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Обстріл двох районів Харкова. Попередньо, прильоти в Холодногірському і Новобаварському районах міста", - розповів він.

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Незабаром стало відомо, що в Харкові в результаті обстрілу госпіталізували двох осіб. Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину медики госпіталізували 2 осіб, стан постраждалих - середній", - зазначив він.

Глава ОВВА закликав жителів міста Харків і області перебувати в укриттях.

Потім Терехов уточнив, що у Новобаварському районі удар припав на приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівка поруч із ними.

У Telegram-каналах вже повідомляють, що окупанти запустили по Харкову ракети з Бєлгорода. Частину з них нібито збили сили Протиповітряної оборони України. За непідтвердженою інформацією, РФ била по Харкову "Іскандерами".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські хакери виманили в окупантів дані про позиції завдяки фото красивих дівчат. Використовуючи отримані дані, ЗСУ змогли атакувати базу росіян під Мелітополем.

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