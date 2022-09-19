Також пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Внаслідок вчорашнього обстрілу окупантами Харківської області поранень зазнав хлопчик 11 років та 65-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти області вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

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"Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка", - написав Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, окупанти учора влаштували масований обстріл під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі під Харковом. За попередніми даними, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені.

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