Точна кількість потерпілих в результаті ворожої атаки у Харкові встановлюється, зазначили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами супермаркета у Харкові, внаслідок якого загинуло четверо людей та було поранено понад 15 осіб.

Як це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що близько 12:00 6 березня російськими військовослужбовцями здійснено артилерійський обстріл снарядами невизначеної характеристики по супермаркету "Хазар" по вул. Академіка Вальтера у Харкові.

"Внаслідок цих дій країни-агресора загинуло 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб. Точна кількість потерпілих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Супротивник атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, Харків не раз було обстріляно.

В обласному центрі увечері 6 березня під авіаційний удар окупантів, зокрема, потрапила будівля Військової служби правопорядку ЗСУ та двоповерхові житлові будинки, які знаходяться поряд.

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