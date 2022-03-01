Мешканці міста щосили намагаються завадити окупантам.

Російські війська в усіх боків оточили Херсон, окупанти встановлюють блокпости на виїздах з міста. Зокрема - у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Про це розповіла журналіст телеканалу "Україна 24".

Жителів передмістя Херсона, які проживають в районі Антонівського мосту, Козацького і Веселого, напередодні евакуювали через обстріли. Росіяни ведуть вогонь по автомобілях і забирають у людей телефони.

"Вони у всьому передмісті. Херсонці намагаються їм нашкодити, перекривають дороги чим можуть. Вчора вже в магазини було важко поставляти продукти, тому що склади знаходяться за містом. Але у нас є все необхідне", - повідомляє журналіст.

Вона додала, що минулої ночі ворог обстріляв і пошкодив снарядами житлові будинки в селі Чорнобаївка. У самому обласному центрі є світло, вода та опалення - комунальні служби міста працюють.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти почали штурм Херсона.