Російські війська в усіх боків оточили Херсон, окупанти встановлюють блокпости на виїздах з міста. Зокрема - у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Про це розповіла журналіст телеканалу "Україна 24".
Жителів передмістя Херсона, які проживають в районі Антонівського мосту, Козацького і Веселого, напередодні евакуювали через обстріли. Росіяни ведуть вогонь по автомобілях і забирають у людей телефони.
"Вони у всьому передмісті. Херсонці намагаються їм нашкодити, перекривають дороги чим можуть. Вчора вже в магазини було важко поставляти продукти, тому що склади знаходяться за містом. Але у нас є все необхідне", - повідомляє журналіст.
Вона додала, що минулої ночі ворог обстріляв і пошкодив снарядами житлові будинки в селі Чорнобаївка. У самому обласному центрі є світло, вода та опалення - комунальні служби міста працюють.
Напередодні стало відомо, що російські окупанти почали штурм Херсона.